Per App zur 93-Tonnen-Lok: Ein 23-Jähriger erwirbt eine historische Diesellok aus DDR-Produktion für den Kulturlokschuppen Neumünster. Es ist nicht sein einziges Sammlerstück dieser Größenordnung.

Jüngster Neuzugang im historischen Lokschuppen an der Brückenstraße in Neumünster ist seit Kurzem eine Großdiesellok V180331 der Baureihe 118731 der Deutschen Reichsbahn der DDR. Das 93,4 Tonnen schwere Gefährt wurde 1968 bei LKM VEB Lokomotivbau Karl Marx in Babelsberg gebaut.