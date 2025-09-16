Seit Montagmorgen wird ein 86-jähriger Rentner aus Wedel vermisst. Er wollte zwei Arztpraxen aufsuchen – dort kam er nie an. Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche.

Der 86-jährige Gerd Paul Franz K. aus Wedel wird seit dem 15. September vermisst. Der Senior verließ gegen 8.50 Uhr seine Wohnung, um zwei Arzttermine wahrzunehmen. Bei beiden Praxen erschien er jedoch nicht – auch in sein Zuhause kehrte er nicht zurück. Die bisherigen Suchmaßnahmen der Polizei blieben bislang erfolglos.

Der 86-Jährige ist etwa 1,80 Meter groß, von kräftiger Statur und hat weißes Haar mit Seitenscheitel. Zuletzt trug er eine blaue Segeljacke, eine dunkelblaue Hose und braune Schuhe. Seine Gangart wird als krumm und unsicher beschrieben.

Das könnte Sie auch interessieren: Zoff am UKE: Klinik baut Taxistand ab – Fahrer und Patienten sind sauer

Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten nimmt das Polizeirevier Wedel unter der Telefonnummer (04103) 5018-0, über den Notruf 110 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.