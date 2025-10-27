84-Jährige aus Krankenhaus verschwunden – dann entdecken Kiter ihre Leiche im Meer

Eine 84-jährige Patientin verschwand am Freitag aus einem Krankenhaus. Einen Tag später wurde die Seniorin von Kitern tot im Meer gefunden.

Die Ostholsteinerin wurde am Freitag um 14 Uhr aus einer Klinik in Heiligenhafen als vermisst gemeldet. Daraufhin startete eine große Suchaktion: Polizei, Feuerwehr und DLRG suchten mit Drohnen, Quads und Spürhunden nach der Frau. Am Samstagmorgen wurde die Suche dann erfolglos beendet, so die Polizei.

Bei Fehmarn: Wassersportler meldeten leblose Frau im Meer

Einige Stunden später meldeten Kiter südwestlich von Fehmarn eine leblose Frau, die im Meer trieb. Die Wasserschutzpolizei barg die Leiche, die anschließend eindeutig als die vermisste Ostholsteinerin identifiziert wurde.

Das könnte Sie auch interessieren: Früher war sie beliebter Gala-Gast, jetzt sitzt sie auf der Anklagebank

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Todesursache der Frau aufgenommen. Aktuell gibt es laut Polizei keine Hinweise auf ein Fremdverschulden. (zc)