Rentner kracht mit SUV in Wand von Altenheim

Ein Senior ist am Sonntagnachmittag in eine Hauswand in Mölln gefahren, er musste aus seinem Wagen befreit werden.

Laut einem Reporter vor Ort handelt es sich beim Unfallfahrer um einen 81-Jährigen, der zwar aus seinem Wagen befreit werden musste, aber unverletzt blieb. Auch sonst wurde niemand verletzt. Warum der Senior die Kontrolle über den SUV verlor, ist nicht bekannt.

Laut Polizei wurden die Einsatzkräfte gegen 15.30 Uhr zu dem Altenheim in der Sterleyer Straße gerufen. Die Feuerwehr musste nicht nur den Unfallwagen bergen, sondern nach Reporterangaben auch einen Wasserschaden beseitigen: Bei der Kollision war eine Heizung abgerissen, Wasser lief in den Keller, Inventar musste herausgeholt werden. Nach rund einer Stunde war der Einsatz beendet. (prei)