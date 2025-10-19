75-Jähriger rammt Wurstbude: Zwei Verletzte – Imbiss dicht

Schwerer Unfall in Kiel: Ein Auto kommt von der Fahrbahn ab und landet in einem Imbiss. Zwei Menschen werden zum Teil schwer verletzt – der Sachschaden ist enorm. Die Polizei ermittelt.

Ein 75 Jahre alter Autofahrer ist am Samstag in Kiel mit seinem Wagen von der Fahrbahn der B76 abgekommen und in einen Imbiss auf dem Parkplatz eines Baumarkts gefahren.

Imbiss in Kiel nach Unfall „bis auf Weiteres geschlossen“

Nach Angaben der Polizei wurden dabei zwei Menschen verletzt – einer von ihnen schwer. Die schwer verletzte Person erlitt einen Fußbruch und wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht, wie ein Polizeisprecher mitteilte.

Ob auch der Fahrer verletzt wurde, war zunächst unklar. Wie genau es zu dem Unfall kam, muss noch ermittelt werden. Der entstandene Schaden wird auf rund 200.000 Euro geschätzt. Am Sonntagmorgen hing am Imbiss ein Schild: „Bis auf Weiteres geschlossen. Wir bitten um Ihr Verständnis.“ (dpa/mp)