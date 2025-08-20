75-jähriger Motorradfahrer stirbt bei schrecklichem Unfall im Norden

Beim Zusammenstoß eines Motorrads und eines Autos ist ein 75-Jähriger ums Leben gekommen. Der 85 Jahre alte Autofahrer kam bei dem Unfall nahe Goosefeld mit leichten Verletzungen davon.

Ein 75 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 203 bei Goosefeld (Kreis Rendsburg-Eckernförde) ums Leben gekommen. Ersten Ermittlungen der Polizei zufolge fuhr der 75-Jährige mit seiner Maschine am Mittwochnachmittag auf der B 203 aus Richtung Eckernförde kommend in Richtung Rendsburg, als ein 85 Jahre alter Mann in Goosefeld die Bundesstraße mit seinem Auto queren wollte. Dabei seien beide Fahrzeuge zusammengestoßen.

Das könnte Sie auch interessieren: In Hamburg: Polizei schießt auf Randalierer

Der 75-Jährige sei durch Rettungskräfte zunächst noch reanimiert worden, sei dann aber noch an der Unfallstelle gestorben. Der 85-Jährige sei leicht verletzt worden. Zur Unfallursache lagen den Angaben zufolge zunächst keine Erkenntnisse vor, das galt auch für die Schadenshöhe. (dpa/mp)