64 Temposünder in wenigen Stunden – einer rast mit 127 statt 60

Mit Tempo 127 durch die 60er-Zone: In Heide erwischte die Polizei einen Raser – das hatte Folgen. Was bei der Kontrolle sonst noch auffiel und wie teuer es für Temposünder wird:

Bei einer Kontrolle in Heide (Kreis Dithmarschen) war ein Autofahrer mehr als doppelt so schnell unterwegs wie erlaubt. Statt der erlaubten 60 Kilometer pro Stunde war der Wagen am Sonntag mit 127 Stundenkilometern unterwegs, wie die Polizei mitteilte. Nach Abzug der Toleranz von drei Prozent lag das geahndete Tempo bei 123 Stundenkilometern.

Der Betroffene muss nun mit zwei Monaten Fahrverbot, zwei Punkten in Flensburg und 600 Euro Bußgeld rechnen. Insgesamt stellten die Einsatzkräfte bei der Kontrolle innerhalb von sieben Stunden 64 Geschwindigkeitsüberschreitungen fest. Je nach Höhe der Überschreitung erhalten alle Betroffenen ein Verwarn- oder Bußgeld.