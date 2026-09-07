Seit Sonntagabend fehlt von dem Mann jede Spur. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hinweise.

Ein 64-jähriger Mann wird seit Sonntagabend in Bad Bramstedt vermisst. Die Polizei sucht nach ihm und bittet um Unterstützung aus der Bevölkerung. Der Mann ist orientierungslos und auf spezielle Medikamente angewiesen.

Ralf-Rainer L. war am Sonntagnachmittag nach einem Ausflug gegen 17 Uhr in die Seniorenresidenz am Park in der Straße Am Köhlerhof zurückgebracht worden. Seit etwa 19.30 Uhr fehlt von ihm jede Spur. Intensive Suchmaßnahmen blieben bislang erfolglos.

Mann aus Bramstedt wird vermisst

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Der Vermisste ist 1,97 Meter groß und schlank. Er hat schulterlange, graumelierte Haare, die er gelegentlich zum Zopf trägt. Zuletzt war er mit einem weißen Poloshirt und einer Jogginghose bekleidet.

Hinweise nimmt das Sachgebiet 1 der Kriminalpolizeistelle Bad Segeberg unter 04551 8843110 entgegen. Hinweise können auch bei jeder anderen Polizeidienststelle gegeben werden. In dringenden Fällen soll die 110 oder 112 gewählt werden. (rei)