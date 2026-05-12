61-Jähriger soll Ostsee-Strandkörbe abgefackelt haben

Mehrere Strandkörbe, ein Sonnenschirm und ein Holzhaus standen vor wenigen Tagen in Timmendorfer Strand in Flammen. Nun hat die Kriminalpolizei einen Verdacht: Ein 61-jähriger Ostholsteiner soll das Feuer vorsätzlich gelegt haben.

Der Brand war am 7. Mai gegen 2.15 Uhr an der Strandpromenade ausgebrochen. Nach Informationen der Polizei bemerkte ein Spaziergänger die Flammen und alarmierte die Feuerwehr. Als die Einsatzkräfte eintrafen, brannten bereits mehrere Strandkörbe und eine Holzhütte.

Ostsee-Strandkörbe Flammen: Schaden im fünfstelligen Bereich

Die Flammen zerstörten fünf Strandkörbe, einen Sonnenschirm, Teile eines Holzhauses sowie eine hölzerne Terrasse. Der Schaden liegt laut Polizei im fünfstelligen Bereich.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Bad Schwartau führten jetzt zu einem 61-jährigen Tatverdächtigen. Am Montag durchsuchten die Einsatzkräfte mehrere Orte, um Beweismittel sicherzustellen.

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Die Ermittlungen wegen des Verdachts der vorsätzlichen Brandstiftung dauern an. (mp)