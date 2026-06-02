Dreiste Instrumentendiebe knacken Werkstatt: 100.000 Euro Schaden!

Unbekannte sind in eine Werkstatt für Geigenbau in Flensburg eingebrochen. Die Beute ist enorm: Rund 60 Geigen und zwei Celli verschwanden.

Der Einbruch geschah ersten Ermittlungen zufolge im Zeitraum von Sonntagvormittag bis Montag um 7.30 Uhr. Der Gesamtschaden wird auf etwa 100.000 Euro geschätzt.

Einbruch in Geigen-Werkstatt: Täter stehlen auch kaputte Instrumente

Die gestohlenen Instrumente lagerten an verschiedenen Stellen innerhalb der Werkstatt. Die Diebe nahmen auch reparaturbedürftige Geigen aus einem Werkraum mit.

Nach Einschätzung der Polizei nutzten die Täter für den Abtransport vermutlich ein Fahrzeug. Grund für die Annahme seien die Menge und die Größe der Beute.

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Die Ermittler suchen nun Zeugen des Geschehens. Laut Polizei verschafften sich die Täter vermutlich über eine seitlich gelegene Eingangspforte Zutritt zu dem Grundstück. Anschließend hebelten sie ein Seitenfenster des Gebäudes auf. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0461) 484-0 oder per E-Mail an k7.flensburg.bki@polizei.landsh.de zu melden. (dpa/mp)