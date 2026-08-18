59-Jähriger leblos aufgefunden: Rätselhafter Todesfall bei „Aktenzeichen XY“

An der Leiche wurden Spuren von Gewalt entdeckt. Nun werden über das ZDF Hinweise gesucht.

Der ungeklärte Tod eines 59-Jährigen in einer städtischen Unterkunft in Glückstadt (Kreis Steinburg) ist am Mittwochabend um 20.15 Uhr Thema der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY ... ungelöst“. Die Ermittler hoffen auf neue Hinweise zur Aufklärung des Tötungsdeliktes, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilen.

Ein Bewohner der Unterkunft fand demnach am 14. Juli 2025 den 59-jährigen Roland Färber in seinem Zimmer an der Stadtstraße gegen 12.50 Uhr und rief die Polizei. Am Tag zuvor hatte der Verstorbene demnach zuletzt gegen Mittag Kontakt zu einem Bekannten. Bei einer zweiten Leichenschau im Krematorium entdeckte eine Rechtsmedizinerin Spuren von Gewalt am Körper des Mannes, die den Angaben zufolge durch Fremdeinwirkung entstanden sein müssen. Die Bezirkskriminalinspektion Itzehoe richtete daraufhin eine Ermittlungsgruppe ein.

Todesfall in Glückstadt bei „Aktenzeichen ungelöst“

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Die Polizisten wollen wissen, wer Angaben zu Färbers Lebensumständen machen kann. Außerdem suchen sie Zeugen, die am 13. oder 14. Juli 2025 verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Stadtstraße gesehen haben. Auch weitere Hinweise zum Tatgeschehen könnten für die Ermittlungen wichtig sein.

Für Tipps, die zur Aufklärung der Tat führen, hat die Staatsanwaltschaft eine Belohnung von 3000 Euro ausgesetzt. Hinweise nimmt das Kommissariat 2 der Bezirkskriminalinspektion Itzehoe unter der Telefonnummer (04821) 602 2010 oder per E-Mail an k2.itzehoe.bki@polizei.landsh.de entgegen. (dpa/mp)