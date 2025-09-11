Große Pläne, frisches Geld, prominente Köpfe – und viel Diskussionsstoff: Der Verein „Sylter Unternehmer“ möchte die Nordseeinsel aufmöbeln. Im Zentrum steht eine aufgewertete Strandpromenade – die laut eines Medienberichts Millionen kosten könnte und die von einem Architekten gestaltet werden soll, den man in Hamburg kennt. Die Macher sprechen von einer „Sylt Vision 2030“. Wenn es nach den Plänen geht, könnten die Besucher die Insel bald vielleicht auch für ein paar Minuten aus der Vogelperspektive genießen.







