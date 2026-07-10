Der Tierpark Neumünster trauert um Eisbärin Larissa. Mit 36 Jahren war sie demnach wohl so alt wie keine andere Eisenbärendame weltweit.

Eisbärin „Larissa” liegt bei Sonnenschein auf den Felsen ihres Geheges im Tierpark Neumünster. (Archivbild) Axel Heimken/dpa

Sie galt laut Tierpark Neumünster als älteste Eisbärin der Welt: Eisbärendame Larissa ist mit 36 Jahren gestorben. Altersbedingt habe sich der gesundheitliche Zustand des Tieres in den vergangenen Wochen verschlechtert. Da die Aussichten nicht gut gewesen seien, sei die Entscheidung getroffen worden, Larissa „friedlich gehen zu lassen”, teilte der Tierpark mit.

Sie war unter den Besuchern sehr beliebt, hieß es. Geboren wurde die Eisbärin 1990 im Zoo von Rotterdam, 2017 kam sie nach Neumünster südlich von Kiel.

„Mit ihrem Alter galt Larissa als die älteste Eisbärin der Welt und übertraf die für Eisbären in menschlicher Obhut übliche Lebenserwartung um viele Jahre”, berichtete der Tierpark. „Mit Larissa verlieren wir nicht nur ein außergewöhnliches Tier, sondern eine Persönlichkeit, die unseren Tierpark über viele Jahre geprägt hat.

Anzeige

Ihr Tod hinterlässt eine große Lücke – bei unserem gesamten Team ebenso wie bei vielen Menschen, die sie über Jahre begleitet haben”, betonte die Tierparkleitung. (dpa/mp)