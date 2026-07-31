34-jähriger Mann in Angelteich bei Hamburg ertrunken – Kripo ermittelt

Tödlicher Badeunfall bei Hamburg: Mann kann nur noch tot aus See geborgen werden.

Ein 34-Jähriger ist am Mittwochmittag in einem Angelteich in Moorrege (Kreis Pinneberg) beim Schwimmen verunglückt. Er konnte nur noch tot geborgen werden.

Gegen 12.30 Uhr meldete sich ein Mann bei der Feuerwehr: Sein Begleiter sei in den Oberglinder Teich gesprungen und plötzlich untergegangen.

Mann ertrinkt in Angelteich – Kripo ermittelt

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Sofort wurde eine großangelegte Suche nach dem 34-Jährigen gestartet, ein Hubschrauber brachte Taucher zum dem Angelteich, ein weiterer einen Notarzt. Außerdem halfen DLRG und Feuerwehr mit einem Schlauchboot bei der Suche.

Anderthalb Stunden gab es traurige Gewissheit: Der Vermisste konnte nur noch tot aus dem Wasser geborgen werden. Die Kripo hat die Ermittlungen zur genauen Todesursache und dazu, wie es zu dem tödlichen Unglück kommen konnte, aufgenommen.