Bei Hamburg: Polizei stürmt Kiosk, Café und Shisha-Shop – und wird fündig

In der Pinneberger Innenstadt hat die Polizei mehrere Geschäfte durchsucht – darunter einen Kiosk, ein Café und einen Shisha-Shop. Hintergrund ist ein Ermittlungsverfahren gegen einen 34-jährigen Mann wegen Drogenhandels und illegalen Glücksspiels.

Bei der Durchsuchung am Mittwoch fanden die Beamten neben kleinen Mengen Betäubungsmitteln auch große Bestände verschreibungspflichtiger und illegaler Medikamente, nicht versteuerte E-Zigaretten, gefälschte Markenartikel, illegalen Snus-Tabak, Bargeld im mittleren vierstelligen Bereich, zwei Handys und illegale Glücksspielgeräte.

Die Durchsuchungen dauerten rund vier Stunden und führten zur Teilsperrung der Bahnhofstraße. Die Stadt erteilte dem Betreiber von Kiosk und Café eine Gewerbeuntersagung – mit fünf Tagen Frist zur Geschäftsaufgabe. Die beschlagnahmten Beweismittel werden nun ausgewertet.