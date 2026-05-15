Im Norden: 32-Jähriger stirbt bei Frontalcrash mit Lkw

Tödlicher Unfall auf der B77 im Kreis Schleswig-Flensburg: Ein Autofahrer ist am Donnerstag bei einem Frontalzusammenstoß mit einem Lkw ums Leben gekommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen war der 32-Jährige gegen 21.40 Uhr nach Kropp auf die Gegenfahrbahn geraten, wie die Polizei berichtete. Dort kollidierte das Auto frontal mit dem entgegenkommenden Sattelzug. Dessen Fahrerin (34) hatte den Angaben zufolge den Zusammenstoß trotz Notbremsung nicht mehr verhindern können.

Mann stirbt bei Unfall auf B77

Nach Ermittlungen der Polizei soll der Autofahrer zuvor mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit mindestens ein Fahrzeug überholt haben. Danach war sein Pkw nicht mehr auf den rechten Fahrstreifen zurückgekehrt. Im Bereich der Unfallstelle gilt Tempo 70.

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Durch die Wucht des Aufpralls wurde die Fahrgastzelle des Wagens nahezu vollständig zusammengedrückt, wie es hieß. Der Fahrer starb noch an der Unfallstelle. Die Feuerwehr musste das Fahrzeug mit erheblichem technischem Aufwand öffnen, um ihn zu bergen. Die Lkw-Fahrerin erlitt leichte Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

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Die B77 war für die Dauer der Unfallaufnahme, Bergungs- und Reinigungsarbeiten bis etwa 9.30 Uhr voll gesperrt. (dpa/mp)