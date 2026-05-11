28 Kilometer als Falschfahrer auf der Autobahn: Nagelsperre stoppt Senior

Geisterfahrt auf der A7: Ein 80 Jahre alter Autofahrer ist am Freitagabend fast 30 Kilometer entgegen der Fahrtrichtung unterwegs gewesen. Nur mit einer Vollsperrung und Nagelsperren konnte die Polizei Schlimmeres verhindern.

Der Mann war mit seinem grauen Skoda offenbar falsch auf die A7 bei Harrislee aufgefahren und anschließend in Richtung Norden auf der falschen Fahrbahn unterwegs. Gegen 23.20 Uhr bemerkte eine Polizeistreife plötzlich entgegenkommende Scheinwerfer auf dem Überholfahrstreifen. Die Beamten mussten auf den Standstreifen ausweichen.

Trotz Blaulicht und Warnsignalen setzte der Senior seine Fahrt fort. Mehrere Autofahrer mussten stark abbremsen oder ausweichen, um Zusammenstöße zu verhindern. Die Polizei leitete daraufhin einen Großeinsatz ein: Hinter dem Parkplatz Arenholz wurde die Autobahn voll gesperrt. Sattelzüge wurden quer auf die Fahrbahn gestellt, zusätzlich legten Einsatzkräfte sogenannte Stopsticks aus – spezielle Nagelsperren.

Kurz vor Schleswig fuhr der 80-Jährige schließlich über die Sperre, wodurch beide Vorderreifen beschädigt wurden. Danach konnten Polizisten den Wagen stoppen und den Fahrer unverletzt aus dem Auto holen.

Nach Angaben der Polizei wirkte der Mann desorientiert und schien die Gefahr seiner Fahrt nicht erkannt zu haben. Rettungsdienst und Notarzt untersuchten ihn vor Ort, eine akute medizinische Ursache wurde aber nicht festgestellt.

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Gegen den Flensburger wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Die Polizei sucht weitere Verkehrsteilnehmer, die durch die Geisterfahrt gefährdet wurden. (rei)