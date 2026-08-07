Zwei Gewinner bekommen jeweils 2,4 Millionen Euro. Einer der Glückspilze kommt aus dem Norden, der andere aus Hessen.

Ein Lottoschein wird ausgefüllt. picture alliance / pressefoto_korb | Micha Korb

Geldsegen im Norden: Ein Lottospieler aus Schleswig-Holstein hat bei der Ziehung 6aus49 am Mittwoch mit sechs richtigen Zahlen einen Millionengewinn erzielt.

Der Spieler erhält mehr als 2,4 Millionen Euro, wie Lotto Schleswig-Holstein bekannt gab. Ein zweiter Gewinner mit der gleichen Gewinnsumme lebt in Hessen.

Lotto: Gesamtjackpot bleibt auf Rekordniveau

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Der Gesamtjackpot bleibt dagegen weiter auf Rekordniveau: Bereits seit 38 Ziehungen hat kein Spieler sechs richtige Zahlen und die Superzahl getippt.

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Somit bleibt der Jackpot in der ersten Gewinnklasse für die Ziehung am Samstag bei den maximal möglichen 50 Millionen Euro. (dpa/mp)