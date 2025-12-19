Autofahrerin (20) überschlägt sich nach Crash mit parkendem Wagen

Unfall am Freitagmorgen im Kreis Pinneberg: Eine 20-Jährige ist gegen einen geparkten Wagen gefahren, ihr Auto überschlug sich und landete auf dem Dach. Die Feuerwehr rückte mit rund 40 Kräften an – doch die junge Frau hatte Glück.

Gegen 8.15 Uhr habe die junge Frau in Brande-Hörnerkirchen die Lindenstraße aus Richtung der Kirchenstraße befahren, als sie gegen einen am rechten Fahrbahnrand abgestellten Seat stieß.

Unfall in Brande-Hörnerkirchen: Auto auf Dach

Durch den Zusammenstoß kippte der Ford um und landete auf dem Dach. Freiwillige Feuerwehren wurden daraufhin zur technischen Hilfeleistung alarmiert, da unklar war, ob die junge Frau in ihrem Auto eingeschlossen war.

Als die Kräfte eintrafen, befand sich die 20-Jährige jedoch bereits außerhalb des Wagens, weshalb ein Großteil der etwa 40 Helfer den Einsatzort wieder verlassen konnte. Die Frau wurde vom Rettungsdienst untersucht, sei aber bei dem Unfall unverletzt geblieben.

Die beiden Unfallautos erlitten bei der Kollision wirtschaftliche Totalschäden. Die Einsatzkräfte richteten den Unfallwagen auf und kümmerten sich um die Absperrmaßnahmen.