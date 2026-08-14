Schwerer Unfall auf der A24: Ein 19-Jähriger starb bei der Kollision am Stauende, mehrere Menschen wurden verletzt.

Der Transporter raste in ein Stauende – mit fatalen Folgen. HamburgNews / Hesse

Auf der A24 bei Reinbek (Kreis Stormarn) ist am Donnerstagabend ein VW-Transporter in ein Stauende gerast. Drei Menschen wurden verletzt, ein 19-Jähriger erlag seinen schweren Verletzungen.

Der Unfall wurde laut Rettungsleitstelle gegen 18 Uhr gemeldet. Weil mehrere, teils schwer verletzte Personen gemeldet wurden, rückten neben der Feuerwehr mehrere Rettungswagen und zwei Notärzte aus. Auch ein Rettungshubschrauber landete an der Unfallstelle.

Lebensgefahr: Unfallopfer mit Rettungshubschrauber in Klinik

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Ein 46-jähriger Transporterfahrer fuhr scheinbar ungebremst auf ein Stauende in Höhe des Parkplatzes Hahnenkoppel in Reinbek auf, wie eine Sprecherin der Polizei mitteilte. Er prallte auf das Auto des 19-Jährigen, das sich wiederum auf das Fahrzeug eines 54-Jährigen schob. Dieses landete im Graben.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Auto des 19-Jährigen auf den Grünstreifen geschleudert. Der Transporter geriet demnach ebenfalls ins Schleudern, prallte gegen den Mittelschutzstreifen und kam auf dem linken Streifen der entgegengesetzten Fahrtrichtung zum Stehen.

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Der 19-Jährige erlag im Krankenhaus seinen Verletzungen. Der Transporterfahrer wurde schwer verletzt, der 54 Jahre alte Autofahrer erlitt leichte Verletzungen.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Mercedes in den Graben geschleudert. Holstein-Report

Die A24 war bis tief in die Nacht in Fahrtrichtung Berlin komplett gesperrt.

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Unfall auf der A24: Gaffer sorgen für Ärger

Für großes Kopfschütteln sorgte unterdessen das Verhalten einiger Autofahrer: Unzählige fuhren auf der wieder freigegebenen Gegenfahrbahn teils im Schritttempo an der Unfallstelle vorbei und gafften auf die Unfallwracks. Viele filmten die Szene sogar.

Zur Klärung der genauen Unfallursache wurde ein Gutachter hinzugezogen. Wegen der Bergungsarbeiten und der Arbeit des Gutachters blieb die A24 Richtung Berlin bis Mitternacht voll gesperrt. Der Ausweichverkehr wälzte sich unter anderem durch das enge Stemwarde. (mit dpa)