Im BMW von Papa: 19-Jähriger knallt gegen Baum und überschlägt sich

Schwerer Unfall am Freitagmorgen in Ahrensburg: Ein BMW-Fahrer (19) ist gegen einen Baum geprallt und hat sich mit dem Wagen überschlagen. Die Lübecker Straße war zeitweise voll gesperrt.

Der junge Mann war gegen 6.35 Uhr mit einem schwarzen BMW 3er aus Richtung Delingsdorf auf der Lübecker Straße unterwegs. Kurz hinter der Kreuzung Pomonaring kam er plötzlich nach rechts von der Fahrbahn ab.

Unfall in Ahrensburg: BMW stark beschädigt

Der Wagen prallte gegen einen Baum am Straßenrand, überschlug sich und kam stark beschädigt mitten auf der Fahrbahn zum Stehen. Die Vorderachse wurde dabei in den Innenraum gedrückt, mehrere Airbags lösten aus. Feuerwehr und Rettungsdienst sicherten die Unfallstelle und streuten auslaufende Betriebsstoffe ab. Der Fahrer wurde im Rettungswagen untersucht, er war jedoch unverletzt.

Die Lübecker Straße wurde bis kurz vor 7.30 Uhr voll gesperrt, später wurde der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt. Das Auto wurde abgeschleppt. Nach Angaben der Polizei handelt es sich bei dem Fahrer um den Sohn des Halters. Die Unfallursache ist noch unklar, Alkohol oder Drogen stellten die Beamten bei dem 19-Jährigen nicht fest. (apa)