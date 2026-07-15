Badeunfall im Bistensee: Ein 19-Jähriger fällt vom Stand-up-Paddleboard, später wird nur noch sein Leichnam geborgen. Was bisher bekannt ist.

In Schleswig-Holstein ist ein 19-Jähriger nach einem Unfall mit einem Paddleboard ums Leben gekommen (Symbolbild) Owen Humphreys/PA Wire/dpa

Ein 19 Jahre alter Mann ist im Bistensee in Ahlefeld-Bistensee im Kreis Rendsburg-Eckernförde ertrunken.

Der 19-Jährige sei von einem Stand-up-Paddleboard ins Wasser gefallen und nicht wieder aufgetaucht, sagte ein Sprecher der Polizeileitstelle.

Tod im Badesee: Zwei Frauen erlitten Schock

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Die Feuerwehr barg am Dienstagabend den Leichnam des Mannes aus dem Wasser, etwa drei Stunden nachdem der Notruf einging. Es seien auch zwei junge Frauen mit ihm auf dem Board gewesen. Beide blieben unverletzt, erlitten aber einen Schock.

Den Angaben zufolge gibt es keine Hinweise auf Fremdeinwirkung. (dpa/nf)