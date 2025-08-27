19-Jährige stirbt bei Motorrad-Unfall: Freunde sammeln Spenden

Ein tragischer Motorradunfall hat am 19. August das Leben der 19-jährigen Leann Krüger aus Göhl im Kreis Ostholstein beendet. Nun haben ihre Freunde eine Spendenkampagne ins Leben gerufen.

Die junge Frau war mit Freunden unterwegs, als sie auf der K45 zwischen Kaköhl und Hohwacht (Kreis Ostholstein) aus bislang ungeklärter Ursache von der Straße abkam und frontal gegen einen Baum prallte. Trotz der schnellen Hilfe von Ersthelfern starb Leann noch an der Unfallstelle.

Um der Familie in dieser schweren Zeit beizustehen, haben Freunde nun eine Spendenkampagne ins Leben gerufen. „Wir möchten Leanns Familie nicht allein lassen – weder mit dem Schmerz noch mit den finanziellen Sorgen, die ein solcher Verlust mit sich bringt“, sagt Mitorganisatorin Annika Ziprik. Ziel sei es, die Beerdigungskosten zu stemmen und einen würdevollen Abschied zu ermöglichen.

Die Aktion läuft über die Plattform „GoFundMe“, das Spendenziel liegt bei 13.000 Euro. Knapp eine Woche nach dem Start sind bereits über 10.000 Euro zusammengekommen. Wer sich beteiligen möchte, findet die Kampagne unter dem Titel „In Erinnerung an Leann Krüger“. Jeder Beitrag, so Ziprik, sei ein Zeichen von Anteilnahme und Mitgefühl. (apa)