19-Jährige kracht in DRK-Bus – zwei Tote und fünf Schwerverletzte

Schlimmer Unfall im Norden: In der Nähe von Flensburg ist ein Renault in einen Kleinbus gekracht. Zwei Menschen starben, fünf weitere wurden teils lebensgefährlich verletzt.

Eine 19-Jährige fuhr mit ihrem Renault Twingo die Dorfstraße in Karlum (Kreis Nordfriesland) entlang. In einer Linkskurve fuhr die junge Fahrerin mit ihrem Wagen gegen 7.40 Uhr frontal in einen Kleinbus der DRK-Tagespflege. Beide Fahrzeuge landeten im Straßengraben, so die Polizei.

Schwerer Unfall in Karlum: Zwei Menschen starben – weitere schwer verletzt

Eine 93-jährige Insassin des Kleinbusses starb noch an der Unfallstelle. Eine 83-Jährige erlag laut Polizei im Krankenhaus ihren schweren Verletzungen. Die weiteren fünf Passagiere des Busses kamen mit schweren, in drei Fällen sogar mit lebensgefährlichen Verletzungen in eine Klinik – darunter die Fahrerin des Twingos und die 38-jährige Busfahrerin.

Die Straße musste während der Rettungsmaßnahmen und den Bergungsarbeiten für sechseinhalb Stunden gesperrt werden. Beide Fahrzeuge sind ein Totalschaden. Die genaue Unfallursache ist bislang unklar. (zc)