Eigentlich sollte es im ersten Quartal 2026 endlich vorangehen, doch das 180-Millionen-Euro-Projekt in Ostseenähe kommt nicht vom Fleck. Ob Stararchitekt Hadi Teherani mittlerweile einen Betreiber für sein Lakeside Resort hat?

Der Hamburger Stararchitekt Teherani hat schon viele visionäre Projekte verwirklicht, etwa in Hamburg das schiffsartige Dockland-Bürogebäude an der Elbe, die Tanzenden Türme an der Reeperbahn oder in Köln die Kranhäuser am Rheinufer. In Malente will der 72-Jährige nichts weniger als das schönste Spa-Hotel Deutschlands bauen, in Spiralform und mit begehbarem Dach.