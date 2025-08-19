18-Jähriger soll sich an Pferden vergangen haben: Halter sind fassungslos

In Norderstedt soll ein 18-Jähriger sich an Pferden vergangen haben. Die Polizei ermittelt unter anderem wegen exhibitionistischer Handlungen. Unter Pferdehaltern herrscht Fassungslosigkeit.

Zu dem ersten Fall kam es am Sonntagabend gegen 19 Uhr. Ein Mann stand auf einer Pferdekoppel am Nordportbogen und berührte sich am Glied, so Polizeipressesprecher Jens Zeidler. Als Passanten ihn ansprachen, rannte er weg, nur um etwa eine Stunde später an der nächsten Norderstedter Koppel an der Ohetwiete aufzutauchen, wo er mit demselben Verhalten auffiel.

18-Jähriger soll Pferde auch angefasst haben

Zeugen riefen die Polizei, die diesmal rechtzeitig da war, um den Mann vor Ort zu erwischen. Bei dem Täter handelt es sich laut Polizei um einen 18-jährigen Hamburger. Zunächst berichtete das „Abendblatt“.

In einer Facebook-Gruppe erklärt eine Pferdehalterin allerdings, dass der Mann sich an zwei Pferden vergangen haben soll. Er habe „hinten reingefasst und sich dabei selbst befriedigt“, schreibt die Frau.

Zweistrafverfahren gegen mutmaßlichen Pferdeschänder

Im Kommentarbereich herrscht Fassungslosigkeit, weil der Mann zunächst nur einen Platzverweis erhalten haben soll. „Was stimmt in dieser Welt nicht?“, fragt eine Nutzerin.

Zeidler erklärte allerdings, dass zwei Strafverfahren wegen Hausfriedensbruch und exhibitionistischer Handlung laufen. Aktuell wird geprüft, ob auch ein Verstoß gegen das Tierschutzgesetz vorliegt. Das wäre der Fall, wen er die Tiere auch angefasst hätte. Dafür gäbe es bislang keine hinreichenden Beweise. (zc)