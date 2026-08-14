Schwerer Unfall auf der A24: Ein 19-Jähriger starb bei der Kollision am Stauende, mehrere Menschen wurden verletzt.

Der Transporter raste in ein Stauende – mit fatalen Folgen. HamburgNews / Hesse

Auf der A24 bei Reinbek (Kreis Stormarn) ist am Donnerstagabend ein VW-Transporter in ein Stauende gerast. Drei Menschen wurden verletzt, ein 18-Jähriger erlag seinen schweren Verletzungen.

Der Unfall wurde laut Rettungsleitstelle gegen 18 Uhr gemeldet. Weil mehrere, teils schwer verletzte Personen gemeldet wurden, rückten neben der Feuerwehr mehrere Rettungswagen und zwei Notärzte aus. Auch ein Rettungshubschrauber landete an der Unfallstelle.

Unfallopfer stirbt im Krankenhaus

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Ein 46-jähriger Deutscher aus Sachsen war mit einem VW-Transporter auf dem rechten Fahrstreifen unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr er auf einen im Rückstau wartenden Mercedes auf. Am Steuer saß ein 18-Jähriger aus Brandenburg. Durch den Aufprall wurde der Mercedes nach rechts in den Grünstreifen geschleudert und kam schräg auf dem Dach beziehungsweise der rechten Fahrzeugseite zum Stillstand.

Der Transporter geriet anschließend ebenfalls ins Schleudern, prallte gegen die Mittelschutzplanke und kam schließlich auf dem linken Fahrstreifen entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen. Der 46-Jährige fuhr zudem auf einen vor dem Mercedes wartenden Volvo auf. In dem Wagen saß eine 54-jährige Frau aus Mecklenburg-Vorpommern.

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Der 18-jährige Mercedes-Fahrer erlitt lebensbedrohliche Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Dort starb er wenig später. Der Fahrer des Transporters wurde schwer, die Volvo-Fahrerin leicht verletzt. Beide kamen ebenfalls zur Behandlung in umliegende Krankenhäuser.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Mercedes in den Graben geschleudert. Holstein-Report





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Für großes Kopfschütteln sorgte unterdessen das Verhalten einiger Autofahrer: Unzählige fuhren auf der wieder freigegebenen Gegenfahrbahn teils im Schritttempo an der Unfallstelle vorbei und gafften auf die Unfallwracks. Viele filmten die Szene sogar.

Zur Klärung der genauen Unfallursache wurde ein Gutachter hinzugezogen. Wegen der Bergungsarbeiten und der Arbeit des Gutachters blieb die A24 Richtung Berlin bis Mitternacht voll gesperrt. Der Ausweichverkehr wälzte sich unter anderem durch das enge Stemwarde. (mit dpa)