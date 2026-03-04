18-Jähriger kracht gegen Baum und überschlägt sich – Cabrio schleudert 100 Meter weit

Zwei 18- und eine 17-Jährige hatten bei einem schweren Unfall am Mittwochmorgen im Kreis Ostholstein riesiges Glück. Trotz eines schweren Unfalls wurden alle drei nur leicht verletzt

Die Polizei prüft, ob er zu schnell unterwegs war: Ein erst 18 Jahre alter VW-Fahrer hat am Mittwochmorgen auf dem platten Land kurz vor Fehmarn einen schweren Unfall verursacht. Er und seine beiden Mitfahrer:innen hatten riesiges Glück: Obwohl sich das Cabrio nach dem Crash mit einem Baum überschlug und fast 100 Meter weit auf der Seite liegend über die Landstraße bei Neukirchen schleuderte, wurden alle drei nur leicht verletzt.

Schwerer Unfall: Cabrio kippt auf die Seite – Polizei lobt Verhalten eines Ersthelfers

Die Polizei lobt das Verhalten eines Ersthelfers: Dieser „reagierte schnell und befestigte einen Spanngurt an dem VW, verband diesen mit der Anhängerkupplung seines Pkw und verhinderte so ein vollständiges Umkippen des Fahrzeugs“, so ein Polizeisprecher.

Feuerwehr und Rettungsdienst befreiten den Fahrer, seinen gleichaltrigen Beifahrer und eine 17-Jährige, die ebenfalls in dem Wagen gesessen hatte, aus dem schrottreifen Cabrio. Alle drei kamen zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus. Die Ermittlungen zur Unfallursache laufen, es gibt Hinweise darauf, dass der 18-Jährige mit „überhöhter Geschwindigkeit“ unterwegs war.