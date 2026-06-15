Jugendliche sollen im Lübecker Stadtpark mit einer Schreckschusspistole in die Luft geschossen haben. Doch die Polizei findet noch viel mehr.

Die Polizei Lübeck hat in der Nacht von Samstag auf Sonntag einen 17-Jährigen mit aufs Revier genommen, nachdem bei ihm Haschisch und eine Schreckschusswaffe gefunden wurden. (Symbolbild) IMAGO / alimdi

Ein 17-Jähriger soll im Bereich des Lübecker Stadtparks mehrfach mit einer Schreckschusswaffe in die Luft geschossen haben. Wenig später nahmen Beamte den Jugendlichen fest – und machten dabei weitere Funde.

Gegen 1 Uhr in der Nacht auf Sonntag alarmierte ein Zeuge die Polizei über den Notruf. Nach seinen Angaben hatten mehrere Personen im Stadtpark mit einer Schusswaffe in die Luft geschossen. Dank einer detaillierten Personenbeschreibung konnten die Einsatzkräfte kurze Zeit später in der Birkenstraße nahe des Parks zwei Jugendliche ausfindig machen.

Polizei findet Schreckschusswaffe und Haschisch

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Bei der Kontrolle eines 17-Jährigen entdeckten die Beamten eine Schreckschusswaffe samt Magazin und Munition in seinem Hosenbund. Doch dabei blieb es nicht: Der Jugendliche führte nach Polizeiangaben außerdem mehr als 50 Gramm Haschisch, Bargeld sowie weitere Betäubungsmittelutensilien mit sich.

Die Beamten stellten die Gegenstände sicher und nahmen den Lübecker mit aufs Revier. Dort wurde er später an seine Erziehungsberechtigten übergeben.

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Gegen den 17-Jährigen wird nun wegen Verstößen gegen das Waffengesetz sowie wegen des Besitzes von mehr als 30 Gramm Cannabis außerhalb des eigenen Wohnsitzes ermittelt.