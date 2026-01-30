Im Norden: 16-Jährige stürzt aus Fenster – schwere Verletzungen

In der Barmstedter Innenstadt ist am Freitagnachmittag eine 16-Jährige aus dem Fenster eines Mehrfamilienhauses gefallen. Beim Aufprall verletzte sie sich schwer.

Die Freiwillige Feuerwehr Barmstedt musste die Jugendliche mithilfe einer Drehleiter vom Vordach retten, ehe sie im Rettungswagen von Sanitätern untersucht werden konnte. Nach Polizeiangaben zog sich die junge Frau schwere Verletzungen zu. Ein Rettungshubschrauber landete für den Transport in eine Klinik auf dem Marktplatz von Barmstedt.

Das könnte Sie auch interessieren: Nach Todessturz am Wandsbek Markt: Warum hat Hamburg keine Sicherheitstüren am Gleis?

Im Laufe des Tages sollte die Spurensicherung den Vorfall untersuchen und Zeugen vernehmen, um ein Fremdverschulden auszuschließen. Die Polizei konnte die 16-Jährige noch nicht zu dem Vorfall befragen. Warum sie gegen 14 Uhr aus dem Obergeschoss fiel, bleibt daher noch unklar.