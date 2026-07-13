Eine 16-Jährige ist am Samstag leblos aufgefunden worden. Die Kriminalpolizei prüft, ob Alkohol und Betäubungsmittel im Spiel waren.

Die Schillerstraße (oben) in Neumünster. Hier befindet sich ein Sportplatz, in dessen Nähe die 16-Jährige leblos aufgefunden wurde. Screenshot Apple Karten

Ein 16 Jahre altes Mädchen ist am frühen Samstagmorgen in der Nähe eines Sportplatzes in Neumünster leblos aufgefunden worden. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen schwebt die Jugendliche nach Angaben der Ermittler weiter in Lebensgefahr.

Ein Zeuge hatte die leblose Jugendliche gegen 5.30 Uhr in der Schillerstraße entdeckt und den Notruf gewählt. Die Einsatzkräfte brachten das Mädchen unter laufender Reanimation in ein Krankenhaus.

Nach ersten Ermittlungen könnte die 16-Jährige zuvor gemeinsam mit anderen Personen Alkohol und Betäubungsmittel konsumiert haben. Die Kriminalpolizei untersucht nun, ob der mögliche Drogenkonsum zu dem medizinischen Notfall führte und von wem die Jugendlichen die Betäubungsmittel erhalten haben könnten. (rei)