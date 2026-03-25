15-Jähriger in Eckernförde getötet: Kam der Mörder doch aus Bremen?

Am 11. März ist nahe eines Supermarkts in Eckernförde ein 15-Jähriger getötet worden. Ein erster Verdächtiger musste bereits kurz nach der Festnahme freigelassen werden – er hatte ein Alibi. Jetzt stellte sich ein 22-Jähriger in Bremen.

Der 22-Jährige stellte sich am Dienstag bei einer Wache in Bremen. Wegen dringenden Tatverdachts hatte eine Richterin bereits zuvor einen Haftbefehl gegen den türkischen Staatsbürger erlassen. Der Mann wurde zunächst festgenommen und dann ins Untersuchungsgefängnis gebracht.

23-Jähriger festgenommen – und wieder freigelassen

Vor einem Supermarkt in Eckernförde war am Mittwochabend vor zwei Wochen ein Streit eskaliert – das 15 Jahre alte Opfer starb. Danach fuhr ein VW Golf vor, in dem Täter und Komplizen flüchteten.

In der vergangenen Woche hatten sich die Ermittlungen zunächst gegen den 23-Jährigen aus Bremen gerichtet, auf den das Auto zugelassen ist. Nach der Überprüfung seines Alibis kam dieser jedoch wieder frei.

Das könnte Sie auch interessieren: Massenschlägerei, Folter, Entführung: Das steckt wirklich hinter dem Todessturz von Saif (15†)

Die Kieler Staatsanwaltschaft hatte eine Belohnung von 5000 Euro für Hinweise ausgesetzt, die zur Verurteilung des Täters führen. (mp)