Schleswig-Holstein
15-Jährige nach Sturz mit E-Scooter in Lebensgefahr
Sie fährt einen steilen Weg hinunter und verliert die Kontrolle: Ein Sturz mit einem E-Roller bringt eine 15-Jährige in Lebensgefahr. Zwei Jugendliche eilen zu Hilfe.
Eine 15-Jährige ist in Lübeck beim Sturz mit einem E-Scooter lebensgefährlich verletzt worden.
Die Jugendliche verlor am Mittwochabend auf einem steil abwärts führenden Weg zum Ehrenfriedhof die Kontrolle über den Elektroroller, wie die Polizei mitteilte.
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Das Mädchen stürzte gegen 19 Uhr auf dem Weg vom Glashüttenweg zum Ehrenfriedhof zunächst gegen einen Zaun und anschließend auf den Gehweg. Sie war nach dem Unfall nicht ansprechbar. Zwei weitere Jugendliche verständigten den Rettungsdienst.
Die 15-Jährige kam mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus. Die beiden Jugendlichen, die den Notruf abgesetzt hatten, wurden von Notfallseelsorgern betreut. Nach ersten Erkenntnissen stürzte die 15-Jährige ohne Beteiligung anderer Verkehrsteilnehmer. (dpa/mp)
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