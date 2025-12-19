131.000 Euro für einen Acker – das gibt’s nur auf Sylt

Der Startpreis für ein weiteres Sylt-Grundstück mit 16,5 Quadratmetern Nutzfläche war kein Schnäppchen. Bei einer Auktion in Berlin ist es jetzt angeboten worden. Es gab auch noch andere Angebote – einige blieben aber ohne Käufer.

Eine verpachtete Landwirtschaftsfläche auf Sylt ist in Berlin für 131.000 Euro versteigert worden. Die rund 17.282 Quadratmeter große Fläche in Morsum war für ein Mindestgebot von 60.000 Euro zum Aufruf gekommen, teilte ein Sprecher der Deutsche Grundstücksauktionen AG (DGA) der Deutschen Presse-Agentur mit.

Auktion: Sieben Immobilien aus Schleswig-Holstein

Ein Garagen- und Stellplatzgrundstück auf Sylt hatte bei der Auktion in der Hauptstadt zunächst keinen Käufer gefunden. Das Grundstück liegt in List und war für ein Mindestgebot von 298.000 Euro aufgerufen worden. Laut dem Sprecher hat das 359 Quadratmeter große Grundstück eine Nutzfläche von rund 16,5 Quadratmetern. „Das Objekt liegt im Seebad List und hat eine spektakuläre Lage, etwas erhöht mit weitem Blick auf die Heidelandschaft und die Wanderdüne“, heißt es in einer Beschreibung der DGA.

Bei der sogenannten Winterauktion kamen in der Hauptstadt auch andere Immobilienraritäten unter den Hammer. Darunter waren insgesamt sieben Objekte in Schleswig-Holstein – auch auf Sylt. Am 17. und 18. Dezember waren demnach bei Auktionen insgesamt 69 Immobilien aus zehn Bundesländern mit einer Mindestgebotsumme von rund 6,4 Millionen Euro aufgerufen worden.

Zudem gab es eine aus mehreren Flurstücken bestehende Landwirtschaftsfläche in Sankt Peter-Ording im Angebot, die in drei Losen zur Versteigerung kommen. Für das Los 1 wurden schließlich 375.000 Euro geboten, für das zweite Los 85.000 Euro und für das dritte Los 120.000 Euro.

Die Deutsche Grundstücksauktionen AG verkauft nach eigenen Angaben ausschließlich Immobilien, die von ihren Eigentümern freiwillig verkauft werden – im Gegensatz zu Zwangsversteigerungen. Gemeinsam mit dem Eigentümer legt das Auktionshaus bei der Einlieferung einen Startpreis (Mindestgebot) fest. Wer als Bieter bei der Auktion das höchste Gebot abgibt und den Zuschlag des Auktionators erhält, erwirbt die Immobilie. (dpa)