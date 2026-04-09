Waldstück zwischen Häusern in Flammen: Feuerwehr seit Stunden im Einsatz

In der Weddinger Straße in Geesthacht (Kreis Herzogtum Lauenburg) steht seit Donnerstagnachmittag ein 1000 Quadratmeter großes Waldstück zwischen mehreren Häuserreihen in Flammen. Die Warn-App Nina löste aus.

Die Feuerwehr berichtete der MOPO, dass das Waldstück bereits seit 15.41 Uhr brennt. Auch am frühen Abend dauern die Löscharbeiten weiter an.

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Verletzt wurde niemand und die Warnung, die aufgrund der großen Rauchentwicklung ausgesprochen worden war, konnte inzwischen wieder zurückgenommen werden. (prei)