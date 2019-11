„Aryan Circle“: Nach blutigem Streit: Polizei nimmt Segeberger Neonazi fest

Bad Segeberg -

Seit einigen Wochen sorgen sie in Bad Segeberg für Angst und Schrecken, auf ihr Konto gehen bereits zahlreiche Attacken gegen politische Gegner oder unliebsame Anwohner: Die neugegründete Gruppe „Aryan Circle“ um den verurteilten Neonazis Bernd T. Nun wurde ein Führungsmitglied der Gruppe verhaftet – dem vorausgegangen war ein Angriff auf ein weiteres Gruppenmitglied.

Bereits am Freitag hatte die Polizei den stadtbekannten 23-jährigen Neonazi festgenommen, berichten die „Lübecker Nachrichten“. Dem vorausgegangen war eine Schlägerei, bei der ein 26-Jähriger am 10. November blutig zusammengeschlagen wurde. Der festgenommene 23-Jährige sitzt seit Freitag in Untersuchungshaft.

Verdächtiger gehört zur Führungsebene des „Aryan Circle“

Der 23-Jährige sei Polizei- und Gerichtsbekannt, teilte Kiels Oberstaatsanwalt Dr. Henning Hadeler gegenüber den „Lübecker Nachrichten“ mit. Der 23-Jährige sei aus der Führungsebene der jüngst gegründeten Neonazi-Gruppierung „Aryan Circle“ um den verurteilten Totschläger Bernd T., der nach einer verbüßten Haftstrafe wieder sein Unwesen im Raum Bad Segeberg treibt.

Im Falle des 23-Jährigen, der nun in Untersuchungshaft sitzt, nahm das Gericht eine mögliche Fluchtgefahr an. Die U-Haft sei aber auch als Signal an die Szene zu verstehen, so Hadeler. Im Rahmen der Festnahme sei auch eine Wohnung in Sülfeld (Kreis Segeberg) durchsucht worden.