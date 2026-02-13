Sattelzug schiebt 40-Tonner und zwei Autos zusammen – drei Verletzte

In Rostock (Ortsteil Neu Hinrichsdorf) hat sich am Freitagvormittag ein schwerer Verkehrsunfall ereignet: Zwei Sattelzüge und zwei Autos waren beteiligt. Drei Menschen wurden verletzt. Der Sachschaden geht in die Hunderttausende.

Der Unfall geschah kurz nach 9 Uhr. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei fuhr der Fahrer eines Sattelzuges an der Kreuzung Up de Schnur/Hinrichsdorfer Straße ungebremst auf einen vor ihm stehenden 40-Tonner-Lkw auf.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der angefahrene Sattelzug gegen zwei davor an einer roten Ampel stehende Pkw geschoben. Alle Fahrzeuge verkeilten sich miteinander.

Rostock: Sattelzug verursacht Unfall

Zahlreiche Kräfte von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst waren nach dem Crash des Sattelzugs im Einsatz. Die Hinrichsdorfer Straße in Rostock wurde gesperrt. Drei verletzte Insassen mussten von Sanitätern behandelt und mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus transportiert werden.

Das könnte Sie auch interessieren: Autobahn in Hamburg: BMW-Fahrer überschlägt sich

Den Sachschaden bezifferte die Polizei auf rund 350.000 Euro. Zur Ermittlung der genauen Unfallursache kam auch ein Sachverständiger der Dekra zum Einsatz. Eine technische Ursache wird nicht ausgeschlossen.