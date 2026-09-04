Im Norden

Salmonellen-Gefahr: Edeka ruft Salat zurück

Der Hersteller von „Herzstücke Eisbergsalat Salat Pur“ von Edeka ruft das Produkt wegen möglicher Salmonellen zurück. picture alliance/dpa | Sina Schuldt

Kunden in mehreren Bundesländern sollen „Herzstücke Eisbergsalat Salat Pur“ nicht essen. Der Hersteller rät vom Verzehr ab und bietet eine Rückgabe auch ohne Kassenbon an.