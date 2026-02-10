Autofahrerin landet im Graben – ihr Promillewert hat es in sich!

Zwischen Serams und Lancken-Granitz auf Rügen endet eine Fahrt am Montagabend im Straßengraben. Ein Zeuge alarmiert die Polizei – der Atemtest zeigt 2,68 Promille.

Mit 2,68 Promille ist eine 30 Jahre alte Autofahrerin am Montagabend auf der Insel Rügen von der Straße abgekommen und in einem Straßengraben gelandet. Die Frau sei aus bislang unbekannter Ursache zwischen den Ortschaften Serams und Lancken-Granitz auf der Insel Rügen von der Straße abgekommen, teilte die Polizei mit.

Rügen: Ein Zeuge rief die Polizei

Ein Zeuge habe den Unfall beobachtet und die Polizei verständigt. Die Beamten führten vor Ort einen Atemalkoholtest durch. Die 30-Jährige wurde wegen Trunkenheit im Verkehr angezeigt.

An dem Fahrzeug entstand nach Polizeiangaben ein geringer Sachschaden. (dpa/mp)