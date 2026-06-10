Mit seinem Fahrrad will er in Rostock die Gleise überqueren und prallt mit einer herannahenden Straßenbahn zusammen. Jetzt ist der dabei schwer verletzte Mann gestorben.

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Nach einem Unfall mit einer Straßenbahn im Rostocker Stadtteil Lütten Klein ist ein Mann gestorben. Der 88-Jährige war auf dem Fahrrad am 4. Juni an einem Übergang mit einer Straßenbahn zusammengestoßen, als er die Gleise überqueren wollte, wie das Polizeipräsidium in Rostock nun mitteilte. Der Mann war damals schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Ermittlungen dauern an. (dpa/mp)