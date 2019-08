Was war da denn los?: Darum schwimmt ein Popcorn-Teppich auf der Ostsee

Rostock -

Was für ein seltsamer Anblick! Am Donnerstag schwammen 20 Kubikmeter Popcorn auf der Ostsee. An dem leckeren Teppich schärften Einsatzkräfte des norddeutschen Havariekommandos ihre Fähigkeiten – nicht im Knabbern, sondern in der Bekämpfung von Ölteppichen.

Mit sechs Schiffen übten circa 45 Einsatzkräfte aus Kiel, Rostock und Stralsund den Ernstfall. Das sogenannte Havariekommando spielte durch, wie nach einem Schiffsunglück am besten ein Ölteppich zu bekämpfen sei.

Jedoch verwendeten die Besatzungen der Schiffe kein Öl für die Übung, sondern Popcorn! Dieses sei unbedenklich für die Umwelt, erklärte eine Sprecherin des Kommandos. Deswegen schwammen 20 Kubikmeter der Leckerei auf der Ostsee.

Ostsee: Erstmals Drohnen beim Einsatz dabei

An der Übung nahmen neben den Schiffen auch noch zwei Drohnen teil. Die ferngelenkten Fluggeräte kamen zum ersten Mal zum Einsatz. Auch ein Flugzeug sollte ursprünglich bei der Aufklärung des Einsatzgebietes helfen, konnte jedoch aufgrund der Wetterverhältnisse nicht an der Übung teilnehmen.

Das Havariekommando ist eine Einrichtung für Hilfs- und Rettungsmaßnahmen, aber auch zur Schadstoffbekämpfung in der Nord- und Ostsee. Sie wird anteilig vom Bund und den Küstenländern getragen.