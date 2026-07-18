Tausende Menschen demonstrierten am Samstag in Rostock beim CSD. Laut Polizei gab es keine Vorfälle oder Straftaten.

An der Christopher-Street-Day-Demonstration in Rostock haben laut Polizei rund 6500 Menschen teilgenommen. Auch die Veranstalter zählten mehr als 6500 Teilnehmer, wie ein Polizeisprecher sagte.

Es habe keine Vorfälle oder Straftaten gegeben. „Alles friedlich“, sagte ein Polizeisprecher. Das Motto der Demonstration, die um 11 Uhr in der Rostocker Stadtmitte beginnen sollte, war: „Slay it loud! Letzte Chance für deine Stimme.“ Die Veranstalter wählten das Motto im Hinblick auf die Landtagswahl im September.

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Der Christopher Street Day gedenkt des „Stonewall“-Aufstands von 1969. Gäste der Homosexuellen-Bar „Stonewall Inn“ in der Christopher Street in New York wehrten sich damals gegen eine Polizei-Razzia. (dpa/mp)