Eine 64 Jahre alte Frau wird in Rostock mitten in der Nacht tot auf einem Parkplatz entdeckt. Die Polizei ermittelt, hat aber keine Hinweise auf ein Verbrechen.

Auf dem Parkplatz eines Supermarkts im Rostocker Stadtteil Lütten Klein ist eine Frauenleiche gefunden worden. Die Tote sei am frühen Sonntagmorgen gegen 1 Uhr an der Warnowallee entdeckt worden, teilte die Polizei auf Anfrage mit.

Es handele sich um eine 64-Jährige, die Flaschen gesammelt habe, so eine Sprecherin. Ein Notarzt habe nur noch den Tod der Frau feststellen können.

Die Polizei hat ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet. Es gebe aber keine Hinweise auf eine Fremdeinwirkung von außen. „Wir gehen davon aus, dass die Frau einen Herzinfarkt erlitten hat“, sagte die Polizeisprecherin. Zuvor hatte der „Nordkurier“ berichtet. (dpa/mp)