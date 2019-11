Schock-Details in Eifersuchtsprozess: „Seine Augen waren weiß, trotzdem trat ich zu“

Rostock -

Erschreckendes Einzelheiten im Eifersuchts-Prozess vor dem Rostocker Landgericht. Der 22-Jährige Angeklagte legte am zweiten Verhandlungstag am Montag ein umfassendes Geständnis ab. Michael M. wird vorgeworfen, im Mai aus Eifersucht versucht zu haben, den neuen Freund seiner ehemaligen Geliebten zu ermorden.

In einem persönlich geschriebenen Brief entschuldigte sich M. bei Andreas R., „seinem ehemals besten Freund, der immer für ihn da war“, für die Tat. „Das hätte niemals passieren dürfen, ich werde dafür eine gerechte Strafe bekommen“, verlas der 22-Jährige.

Zunächst sei es nach Aussagen von Michael M. bei einer gemeinsamen Party im Garten von Andreas R. in Güstrow zu einem Eifersuchtsdrama gekommen. Nach einem Streit darüber, dass Lisa, die zu diesem Zeitpunkt sowohl mit Andreas als auch mit Michael eine Beziehung führte, die Handys beider Männer ausspionierte, kam es zum Handgemenge.

„Ich packte Lisa ans Handgelenk, Andreas ging dazwischen, dann habe ich ihn zu Boden geschlagen“, schildert M. und ergänzt: „Ich war tierisch eifersüchtig und hatte das Gefühl, dass Lisa hinter meinem Rücken mit Andreas zusammen ist.“

Angeklagter Michael M.: „Ich habe gedacht, dass er jetzt stirbt“

Als am nächsten Abend M. seine Sachen aus der Wohnung von Lisa in Rostock-Evershagen abholen will, kommt es zum zweiten „Ausraster“. Als der 22-Jährige Andreas in Lisas Wohnung sieht, springt er gegen die Wohnungstür und streckt den 23-Jährigen mit einem zusammengeklappten Butterflymesser in der Faust nieder.

„Nach zwei Schlägen gegen die Schläfe brach er bewusstlos zusammen“, erzählt M. vor Gericht. Weitere fünf Mal („fünf Kicks“) tritt er auf das Gesicht des bereits bewusstlosen Andreas ein. Doch damit nicht genug.

„Die Augen von Andreas waren weiß und er hat schwer geatmet, trotzdem habe ich noch einmal zugetreten“, schildert der Angeklagte die brutale Tat. Auf die Frage des vorsitzenden Richters, was er dabei gedacht hätte, entgegnet er: „Ich habe gedacht, dass er jetzt stirbt.“ Er habe durchaus gewusst, dass man von derartigen Tritten sterben könne, gibt er zu Protokoll.

Rostock: Ex-Freundin hatte Angst vor Reaktion

Ex-Freundin Lisa V. sprach von „keiner harmonischen Beziehung“, die sie mit M. führte und von mehreren eifersüchtigen Zwischenfällen, die aber nie so brutal endeten. Obwohl sie von Michael M. schwanger war, ging sie heimlich die Beziehung zu Andreas ein.

„Ich konnte mich nicht trennen, weil ich Angst vor Michaels Reaktion hatte“, sagt die 22-Jährige. Ihr sei nicht klar gewesen, was sie auslösen würde. Am zweiten Prozesstag wurden weitere Zeugen gehört, die Verhandlung wird am kommenden Montag fortgesetzt, mit einem Urteil ist am 28. November zu rechnen.