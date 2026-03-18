Nepp mit Kryptowährung: Frau um 70.000 Euro betrogen

Im Landkreis Rostock hat eine Frau hohe Geldbeträge in eine Kryptowährung investiert, dann konnte sie ihre Gewinne aber nicht abheben.

Durch einen Anlagebetrug hat eine Frau im Landkreis Rostock mindestens 70.000 Euro verloren. Die 66-Jährige war im August 2024 in Kontakt mit einem Online-Broker geraten, als sie ihr Vermögen gewinnbringend anlegen wollte, wie die Polizei mitteilte. Daraufhin habe sie mehrmals Geld auf eine Handelsplattform für Kryptowährungen eingezahlt.

Nach Erstzahlung wurde sie ermutigt, mehr zu investieren

Sie sei nach der Ersteinzahlung dazu ermutigt worden, weiter Geld zu investieren, um vermeintlich hohe Renditen noch weiter zu erhöhen.

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Als dann aber die Auszahlung nicht erfolgte und die Frau den vermeintlichen Kundenservice des Online-Brokers nicht mehr erreichen konnte, sei sie misstrauisch geworden und habe Strafanzeige erstattet. (dpa/mp)