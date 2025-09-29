Mit geklautem Messer: Mann will Bratwurst rauben – und scheitert kläglich

Ein 19-Jähriger stiehlt in einem Laden in Rostock mehrere Messer, erbeutet damit E-Zigaretten und scheitert an einem Bratwurstverkäufer. Jetzt muss er sich vorerst mit Gefängniskost zufriedengeben.

Mit einem Messer in der Hand hat ein Mann in Rostock erfolglos versucht, eine Bratwurst zu rauben. Der polizeibekannte 19-Jährige habe am Samstag an einem Bratwurststand an der Kröpliner Straße einen Verkäufer bedroht, teilte die Polizei mit.

Dieser habe sich aber geweigert, der Forderung nachzukommen. Daraufhin sei der 19-Jährige zunächst geflüchtet, aber dann von Beamten überwältigt worden.

Mehrere Küchenmesser aus Geschäft gestohlen

Vor der Tat soll der junge Mann mehrere Küchenmesser in einem Geschäft gestohlen, damit Menschen bedroht und in einem anderen Laden einige E-Zigaretten geraubt haben. Weil er anscheinend unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen stand, ließ die Polizei eine Blutprobe bei ihm entnehmen.

Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen schweren Raubes, versuchter räuberischer Erpressung, Bedrohung und Diebstahls ein. Am Sonntag erließ das Amtsgericht einen Haftbefehl. (dpa)