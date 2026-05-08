Mehrere Feuer auf Schwedenfähre – Polizei und Feuerwehr im Großeinsatz

Seit den frühen Morgenstunden am Freitag läuft ein Großeinsatz der Rostocker Feuerwehr im Überseehafen. Auf dem Fährschiff „Tom Sawyer“ ist ein Feuer im Maschinenraum ausgebrochen, zahlreiche Feuerwehrleute sind im Einsatz.

Die Berufsfeuerwehr Rostock hält sich auf Anweisung vom kommissarischen Amtsleiter Michael Allwardt derzeit mit Informationen zurück. Die Pressesprecherin durfte bislang lediglich mitteilen, dass 50 Feuerwehrleute seit 7.50 Uhr auf einem Schiff im Einsatz seien.

Weitere Feuer gemeldet

Die Wasserschutzpolizei hingegen bestätigte einen Brand im Maschinenraum. Ein Mitarbeiter, so die Ausführungen, habe am Freitagmorgen eine Luke geöffnet, aus der anschließend eine unbekannte Menge Öl austrat. Er selbst habe leichte Verletzungen dabei erlitten, hieß es. Wie aus internen Kreisen zu erfahren war, handelt es sich um Thermalöl.

Zunächst konnte die Besatzung die Flammen löschen, dann rückten zahlreiche Feuerwehren aus der ganzen Stadt an, die die Löscharbeiten übernahmen. Weil weitere Feuer an Bord der „Tom Sawyer“ ausgebrochen sein sollen – unter anderem in einem weiteren Schacht im Maschinenraum –, sind wiederholt Kräfte nachgefordert worden.

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Die betroffene Schwedenfähre der TT-Line sollte eigentlich nach Trelleborg auslaufen, auf unbestimmte Zeit besteht wegen des Brandes jetzt ein Auslaufverbot. Die Polizei wird Ermittlungen in der Sache aufnehmen. (tretropp/dg)