Krampf am Steuer: Lkw-Fahrer rast über Marktplatz und rammt Linienbus

Ein Lkw-Fahrer verliert die Kontrolle über das Fahrzeug und rast über einen Marktplatz im Rostocker Stadtteil Reutershagen. Dort waren zum Glück keine Marktstände aufgebaut.

Ein Lkw-Fahrer hat in Rostock vermutlich wegen eines Krampfanfalls die Kontrolle über das Fahrzeug verloren und ist über einen Marktplatz gerast. Dabei fuhr der 46-Jährige im Stadtteil Reutershagen Poller und eine Bank um und kollidierte in einer Wendeschleife mit einem Bus, in dem aber keine Fahrgäste saßen, wie die Polizei mitteilte.

Der Busfahrer verbrachte gerade seine Pause außerhalb des Fahrzeuges. Allerdings hielt sich ein weiterer Angestellter des Verkehrsbetriebes in dem Bus auf. Der Lastwagenfahrer wurde mit leichten Verletzungen in eine Klinik gebracht, die beiden anderen Männer blieben unverletzt. Der Lkw kam schließlich an einem Laternenmast zum Stehen.

Fußgängerin sprang in Sicherheit

„Wir hatten großes Glück, dass heute kein Markt stattfand“, so eine Polizeisprecherin. Eine Fußgängerin konnte dem Lkw den Angaben zufolge nur durch einen beherzten Sprung ausweichen. Die etwa 200 Meter lange Unfallfahrt des Lasters begann bereits an einem Kreisverkehr, dessen bepflanzte Insel der Fahrer überfuhr und dabei einen Baum und Büsche niedermähte. Sie führte dann weiter über den Markt.

Das könnte Sie auch interessieren: „Irgendwann reicht es“ – Richterin warnt Angeklagte nach spektakulärem Kokain-Prozess

Bei der Kollision mit dem Bus zerbrach eine Achse des Lkw. Den Sachschaden schätzte die Polizei nach ersten Angaben auf rund 180.000 Euro. Nach Zeugenaussagen erlitt der Fahrer kurz vor dem Unfall eine Art Krampfanfall. Er sei aber ansprechbar gewesen, so die Polizei, die von einem medizinischen Notfall sprach. Der Unfall-Lkw wurde mit einem Spezialfahrzeug abgeschleppt. Die Ermittlungen laufen. (dpa/mp)