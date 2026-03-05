Kollision mit Lastwagen: Straßenbahn entgleist!

Schwerer Unfall in Rostock: Am Donnerstagvormittag sind ein Lastwagen und eine Straßenbahn kollidiert. Die mehrere Tonnen schwere Tram entgleiste daraufhin und musste aufwendig wieder in die Spur gehoben werden. Es gab keine Verletzten, dafür aber hohen Sachschaden.

Wie die Polizei mitteilte, krachte es gegen 9.40 Uhr in der Rennbahnallee (Rostock-Gartenstadt). Nach bisherigen Informationen war der mit Erde beladene Lkw zwischen Trotzenburg und Zoo unterwegs und bog dann nach rechts in den Tannenweg ein. Dabei übersah der Lkw-Fahrer die parallel zu ihm fahrende Straßenbahn. Auf Höhe einer Brücke kam es zur folgenschweren Kollision.

Rostock: Waggon der Straßenbahn springt aus dem Gleis

Der Tram-Fahrer konnte trotz eingeleiteter Vollbremsung nicht mehr verhindern, dass er in die Seite des abbiegenden Lasters krachte. Aufgrund der Aufprallwucht sprang die Bahn mit einem Waggon aus den Gleisen. Kurz nach dem Unfall kam ein Großaufgebot an Rettungskräften an der Unglücksstelle zum Einsatz. Ein Löschzug der Feuerwehr, dazu Rettungswagen, Notarzt, die Polizei und der Unfallhilfswagen der Rostocker Straßenbahn AG (RSAG) eilten in die Gartenstadt.

Das könnte Sie auch interessieren: Tödlicher Unfall: Lkw-Fahrer erfasst Radfahrer (63) beim Abbiegen

Verletzt wurde bei der Kollision glücklicherweise niemand – auch nicht in der Tram. Die Fahrgäste kamen mit einem Schrecken davon. An Bahn und Lkw entstand aber ein erheblicher Sachschaden. RSAG-Mitarbeiter rückten anschließend mit schwerem Gerät an, um die Straßenbahn per Hydraulik wieder in die Schienen zu befördern. Der Bahnverkehr in diesem Bereich war zeitweise eingestellt. Nach anfänglicher Vollsperrung konnte die Rennbahnallee für Autofahrer kurze Zeit später wieder einspurig geöffnet werden. Die Polizei hat nun Ermittlungen gegen den Lkw-Fahrer eingeleitet.