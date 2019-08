Kein Unterricht : Gymnasium im Norden verlängert die Ferien – mit einer Ausnahme

Bad Doberan -

Das Unwetter am 31. Juli hat am und im Friderico-Francisceum-Gymnasium Bad Doberan starke Schäden verursacht. Wie der Landkreis Rostock mitteilt, können die Reparaturen nicht bis zum Schulbeginn abgeschlossen werden. Aus Schülersicht werden also die Sommerferien verlängert nach dem Motto: „Hurra, hurra, die Schule schwimmt...."

Bei dem Unwetter Ende Juli war der Regen so stark, dass die Kanalisation der Stadt die Wassermassen nicht mehr fassen konnte. Straßen waren überflutet, zahlreiche Keller liefen voll. Mehrere Feuerwehren waren im Einsatz.

Bad Doberan: Nur die 12. Klassen müssen in die Schule

In den kommenden zwei Wochen kann in dem Gebäude kein Unterricht stattfinden. Einzige Ausnahme sind die 12. Klassen. Für die angehenden Abiturienten wird der Schulbetrieb aufrechterhalten.

Ausweichmöglichkeiten für die jüngeren Schüler werden geprüft.

